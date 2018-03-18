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Şehit evlada 18 Mart öpücüğü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitler Günü’nde Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törende, baba Halil Hamamcı, 2016 yılında şehit olan oğlu Furkan Hamamcı’nın kabrindeki fotoğrafı öptü.18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene 2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hantepe Üs Bölgesi’nde el bombasının patlaması sonucu şehit olan 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı’nın ailesi de katıldı.

Şehit evlada 18 Mart öpücüğü

18 Mart Şehitler Günü’nde Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törende, baba Halil Hamamcı, 2016 yılında şehit olan oğlu Furkan Hamamcı’nın kabrindeki fotoğrafı öptü.
18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene 2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hantepe Üs Bölgesi’nde el bombasının patlaması sonucu şehit olan 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı’nın ailesi de katıldı. Baba Halil Hamamcı, iki yaşındaki torunu Yaren Öztürk ile birlikte, şehit oğlu Furkan Hamamcı’nın kabrine karanfil koydu. Baba Halil Hamamcı ve iki yaşındaki Yaren, Şehit Furkan Hamamcı’nın fotoğrafını özlemle öptü.

Şehit evlada 18 Mart öpücüğü

Şehit evlada 18 Mart öpücüğü

Şehit evlada 18 Mart öpücüğü

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