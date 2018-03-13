Şehit Fatma Avlar ölümünün kırkıncı gününde okulunda anıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde teröristlerin attığı roketlerle evinde uyurken şehit düşen 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın ölümünün 40’ıncı gününde okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan anma etkinliğinde Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Programda, öğrenciler tarafından şehit Fatma Avlar’ın adına yazılmış şiir ve komposizyonları da okundu. Okul korosu Avlar’ın sevdiği parçaları seslendirdi.

Terör saldırısında kardeşini yitiren kendisi de yaralanan 21 yaşındaki Bilgey Avlar, "Benim kız kardeşim ölmedi şehit oldu. Böyle bir makama nail olduk. Kardeşim unutulmadı ve hiçbir şekilde unutulmayacak. O hala kalbimizde yaşıyor. Öldürülen terörist sayısı arttıkça kalbimize bir nebze olsa su serpiliyor. Kız kardeşimin kanı yerde kalmıyor. Bize de ihtiyaç duyulursa gideriz. Zeytin Dalı Harekatını destekliyoruz. Rabbim bayrağımızı indirmesin ezanlarımızı susturmasın Mehmetçik’imizi korusun. Yetkililere, okul idaresine böyle bir anma programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul arkadaşı Canberk Küneşko, "Kendisini çok özlüyoruz. Bugün ölümünün kırkıncı günü, acısını gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Yokluğunu okuldaki konuşmalarını neşesini özlüyoruz" ifadelerini kaydetti. Diğer öğrenci ise "Bizim için duygusal bir gündü. Onu en güzel bir şekilde andık. Okulda bir köşe hazırladık. İçerisinde fotoğrafları, okul üniforması, anı defteri ve en sevdiği çiçekler var" dedi.

Anma törenine, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten, Daire müdürleri, ailesi, yakınları, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Suriye’nin Afrin bölgesinden 31 Ocak tarihinde teröristler tarafından atılan roketli saldırıda Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar şehit düşmüştü.