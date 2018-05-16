Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan, kentin kanat önderlerinden Ali Demirdöğen, bugün meydanda, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ABD'yi kınamak için toplanmadıklarını, bugün kınama ve Kudüs için ağıt yakma günü olmadığını belirtti.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Demokrasi Meydanı'na Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Bugünün ümmetin 15 Temmuz'u olduğunu vurgulayan Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bizler Sütçü İmam'ın torunları olarak buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Ey Kudüs, Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın torunları olarak sana söz veriyoruz, seninle özgürleşip, seninle dirilinceye kadar senin soluğun ve senin haykırışın olacağız. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Maraş düşer, İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ki Kudüs Filistin'in başkentidir. İnşallah hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacaktır." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da konuşmasının ardından, şehit Filistinliler için dua edildi, vatandaşlarca ABD ve İsrail bayrağı yakıldı.

- Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde öğlen namazının ardından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.