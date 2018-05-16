Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlileri şehit etmesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda kentteki camilerde sela okundu.
Öğlen namazının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, şehit edilen Filistinliler için dua edildi.
Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Demokrasi Meydanı'na Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan, kentin kanat önderlerinden Ali Demirdöğen, bugün meydanda, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ABD'yi kınamak için toplanmadıklarını, bugün kınama ve Kudüs için ağıt yakma günü olmadığını belirtti.
Bugünün ümmetin 15 Temmuz'u olduğunu vurgulayan Demirdöğen, şunları kaydetti:
"Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bizler Sütçü İmam'ın torunları olarak buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Ey Kudüs, Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın torunları olarak sana söz veriyoruz, seninle özgürleşip, seninle dirilinceye kadar senin soluğun ve senin haykırışın olacağız. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Maraş düşer, İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ki Kudüs Filistin'in başkentidir. İnşallah hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacaktır." diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da konuşmasının ardından, şehit Filistinliler için dua edildi, vatandaşlarca ABD ve İsrail bayrağı yakıldı.
- Malatya
Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde öğlen namazının ardından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaz sonrasında Somuncu Baba Külliyesi Camii İmam Hatiplerinden Hafız Mustafa Baş, konuşmasının ardından Filistinliler için dua etti.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ceylanpınar ilçesinde tüm camilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için öğlen namazı öncesi sela okundu.
Öğle namazının ardından Zahiriye Cami'nde bir araya gelen çok sayıda kişi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İlçe Müftü Vekili İbrahim Kesmez tarafından kılınan namazın ardından Filistin halkı için dua edildi.
Birecik ilçesinde de İlçe Müftüsü Mustafa kaya tarafından Ulu Cami'de Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazına Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve vatandaşlar katıldı.
- Adıyaman
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Adıyaman Ulu Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl merkezindeki Ulu Cami'nde öğlen namazının ardından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaz sonrasında İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun, yaptığı konuşmada, "İsrail zulmünün sürdüğü Gazze'de birçok kardeşimizin şehit olduğu bir çok kardeşimizin yaralandığı bugün de kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazını kıldık. Adıyaman'ın tüm ilçelerinde ve köylerinde Filistin için gıyabi cenaze namazı kılınması için talimat verdik. Bizim birlik beraberliğimize bağlı bu işler. Rabbim inşallah bizi bu zulümden kurtaracak." diye konuştu.
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