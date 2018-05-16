"Bizlere düşen görev, Kudüs'ü savunmaktır, özgürlüğe kavuşturmaktır. Kudüs, kendisini süsleyen zeytin ağaçlarına değil, kendisini kurtaracak kimselere muhtaçtır. Kudüs İsrail'in değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. İsrail'in yaptığı katliama her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde karşı duran Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu konudaki hassasiyeti sebebiyle Rektörümüz sayın Refik Polat'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Onlarca masum Filistinli kardeşimizin ölmesine ve yüzlerce kardeşimizin de yaralanmasına neden olan bu saldırıyı bir kez daha lanetliyor, İsrail'in hamiliğini yapan başta ABD Başkanı Trump'ı, bu katliama sessiz kalan batılı devletleri ve bazı Müslüman ülkeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Kdour, tüm Müslümanları, İsrail'in yaptığı bu zulme karşı tek yürek olmaya çağırarak, şöyle devam etti:

Burada konuşan Filistinli öğrenci Miqdad Kdour, Kudüs'ün yalnızca Filistinlilerin olmadığını ve Kudüs'ü savunmanın İslam'ın izzetini ve şerefini savunmak olduğunu vurguladı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) bulunan, başta Filistinli olmak üzere, Müslüman öğrenci toplulukları birleşerek İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıları kınadı.

KARABÜK/ZONGULDAK/BOLU (AA) - İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Zonguldak, Bolu ve Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konuşmanın ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve akademik personel ile öğrencilerin katılımıyla, KBÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Suriyeli Samir Antif tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Merkez Camisi'nde şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesi konuşan İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kudüs üzerinde bazı oyunların oynandığını söyledi.

Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal bir yer olduğunu ifade eden Bostancı, "Dün Filistin'de, Gazze'de Filistinli kardeşlerimiz İsrail tarafından hunharca şehit edildi. Kudüs üzerinden bir oyun oynanıyor. İslam dünyası ve Müslümanların damarına basılıyor. Müslümanlar da haklı olarak buna tepki gösteriyor. Kudüs bize Peygamberimizin emanetidir. Kudüs, bizim için kutsal bir mekandır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Bolu

Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda İl Müftüsü Orhan Genç tarafından İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı ve dua edildi.

Gazze'de dün yaşanan olaylarda amcasının oğlu şehit olan Muhammed Al Assad da Bolu’da kılınan gıyabi cenaze namazına katılarak dua etti.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Muhammed Al Assad, bu zulmün bir gün sona ermesini temenni ederek, "Bu olaylar dolayısıyla amcamın oğlu şehit düştü. Bu yapılan zulümler inşallah bir gün bitecek. Kudüs Filistin'in başkentidir. Hep de öyle kalacak. Biz Kudüs'ü kimseye veremeyiz." diye konuştu.