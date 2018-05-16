Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Sivas ve Niğde'de sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etti, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Nevşehir'de, öğle namazının ardından Kurşunlu Camii önünde bir araya gelen kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar İsrail ve ABD'yi lanetledi. Burada basın açıklaması yapan AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, ABD'nin hayata geçirdiği girişimin hukuksuz olduğunu, bu durumun bölgede kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini vurguladı. Birleşmiş Milletleri ve uluslararası otoriteleri harekete geçmeye davet eden Dolaşmaz, Müslümanların, Kudüs'ün işgal girişimine karşı duracağını dile getirdi. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın da katıldığı protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi. - Sivas Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail'i protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler adına basın bildirisini okuyan Kadir Darıcık, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. "Müslümanlar olarak, Kudüs'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur." diyen Darıcık, bölgenin huzur ve istikrarının ancak Kudüs'ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğunda ve Kudüs barışa kavuştuğunda sağlanacağını ifade etti. Öte yandan İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Ulu Cami'de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivas'ın bazı ilçelerinde de ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi. - Niğde Niğde'de kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Şadırvan Park'ta bir araya gelerek İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Kudüs'ün statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması gerektiğini dile getiren Peşin, şunları kaydetti: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. İsrail'in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddet ve nefretle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." Konuşmaların ardından şehitler için gıyabi cenaze kılındı ve dua edildi.

Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

- Nevşehir, Sivas ve Niğde'de ABD ve İsrail protesto edildi, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

2 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

3 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

4 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

5 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

6 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

7 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

8 / 10 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

9 / 10 Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı