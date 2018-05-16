Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

BİNGÖL (AA) - Bingöl, Siirt ve Batman'daki camilerde, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için sela okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit edilen Filistinliler için Bingöl'deki camilerde sela okundu. Daha sonra şehitler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Bingöl Merkez Ulu Cami'de kılınan gıyabi cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Ulu Cami imamı Mücahit Çelik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi. Çelik, Filistin'de, Gazze'de bir katliam ve soykırım işlendiğini söyledi. Masum insanların katliama uğradığını ve şehit edildiğini belirten Çelik, şöyle devam etti: "Maalesef zalim İsrail, Amerika ve iş birlikçileri tarafından kardeşlerimiz hunharca şehit ediliyor. Öğle namazından önce sela okuduk. Öğle namazından sonra da bu kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazlarını kıldık. Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından birisi de Müslüman kardeşinin cenaze namazını kılabilmesidir. Oraya katılmamız mümkün değil, ama onlar sanki burada bizim kalbimizde yaşıyorlar gibi bugün o hisle onların gıyabi cenaze namazlarını kıldık."

- Siirt Siirt'te de İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar kapsamında yurt genelindeki camilerde olduğu gibi Siirt'te merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde İsrail askerlerinin, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olan 60 kişi için dua edildi. Öğle namazının ardından şehit edilen Filistinliler için caminin imam hatibi Nevzat Erdabakoğlu tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. - Batman Batman'da ise şehit olan Filistinliler için 685 cami ve mescitte önce sela okundu, ardından gıyabi namazı kılındı. Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazını İl Müftü Yardımcısı Ahmet Duran kıldırdı. Filistin'de Müslümanların İsrail askerlerince şehit edildiğini anımsatan Duran, "Üzüntülüyüz, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın olduğu Kudüs'te Filistinliler bizler adına, Mescid-i Aksamızı, Kudüsümüzü savunan kardeşlerimiz şehit oldu. Bizler de oradaki şehit kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anmak için gıyabi cenaze namazı kıldık. Bugün Türkiye'nin her tarafında minarelerimizden selalar okundu." dedi.