İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı, protesto gösterileri yapıldı.
Adana Sabancı Merkez Cami'de öğle namazının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yaptığı açıklamada, Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılmasının şart olduğunu söyledi.
ABD'nin hayata geçirdiği girişimin Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini belirten Yeni, "Şu anda kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemi şiddetle kınıyoruz. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde, İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmayacağız." diye konuştu.
Adana Sivil İnsiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan da İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı.
- Osmaniye
Osmaniye'de Envarü-l Hamit Camisi'nde Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Cenaze namazının ardından cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD'yi protesto etti.
Grup adına konuşan AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu söyledi.
- Hatay
Gıyabi cenaze namazının ardından Hatay'da Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.
Grup adına konuşma yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, saldırılara tepkisini dile getirdi.
Konuşmaların ardından kalabalık, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okudu.
- Mersin
Mersin'de de İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için cenaze namazı kılındı.
AK Parti Mersin İl Başkanlığı üyeleri de Ulu Cami önünde bir araya gelerek, İsrail'in yaptığı katliama tepki gösterdi.
İl Başkanı Cesim Ercik, grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.
İsrail'in kanlı eylemlerini kınadıklarının altını çizen Ercik, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir." dedi.
Memur-Sen Mersin İl Başkanı Abdullah Çelik de İsrail zulmüne karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.
Bu arada, Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi üyeleri de aynı camide protesto gösterisi düzenleyerek, İsrail'e tepki gösterdi.
- İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de selalar okundu, gıyabi cenaze namazları kılındı, protesto eylemleri düzenlendi
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