İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı, protesto gösterileri yapıldı.

Adana Sabancı Merkez Cami'de öğle namazının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yaptığı açıklamada, Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılmasının şart olduğunu söyledi.

ABD'nin hayata geçirdiği girişimin Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini belirten Yeni, "Şu anda kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemi şiddetle kınıyoruz. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde, İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmayacağız." diye konuştu.