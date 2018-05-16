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Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:20 | Son Güncelleme

İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için Kocaeli, Düzce ve Bartın'da gıyabi cenaze namazı kılındı

KOCAELİ/DÜZCE/BARTIN (AA) - İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Kocaeli, Bartın ve Düzce'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) bulunan farklı öğrenci toplulukları birleşerek İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar kınandı.

Üniversitenin Konuralp merkez yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde birleşen öğrenciler, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla "Avrupa değil, İslam Birliği", "Katil Amerika, Katil İsrail", "Daha ne bekliyorsun? Uyan" pankartları eşliğinde, kampüsün yaşam alanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Burada gıyabi cenaze namazı kılan öğrenciler, sloganlar atarak oturma eylemi yaptı.

Grup, eylemlerini dua ederek sonlandırdı.

- Bartın

Bartın'da, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şadırvan Camisi'ndeki namazda konuşan cami müezzini Feridun Gök, Filistin'de Müslümanlara yapılan işkence ve zulmün son bulmasını diledi.

Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Fevziye Camisi'nde öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle vakti İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, kutsalımızı korumak adına can verenler için toplandıklarını ve Allah'tan şehitlere rahmet dilediklerini dile getirdi.

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bartın Düzce İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler Kocaeli

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