Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

KOCAELİ/DÜZCE/BARTIN (AA) - İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Kocaeli, Bartın ve Düzce'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) bulunan farklı öğrenci toplulukları birleşerek İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar kınandı.

Üniversitenin Konuralp merkez yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde birleşen öğrenciler, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla "Avrupa değil, İslam Birliği", "Katil Amerika, Katil İsrail", "Daha ne bekliyorsun? Uyan" pankartları eşliğinde, kampüsün yaşam alanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Burada gıyabi cenaze namazı kılan öğrenciler, sloganlar atarak oturma eylemi yaptı.

Grup, eylemlerini dua ederek sonlandırdı.

- Bartın

Bartın'da, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şadırvan Camisi'ndeki namazda konuşan cami müezzini Feridun Gök, Filistin'de Müslümanlara yapılan işkence ve zulmün son bulmasını diledi.