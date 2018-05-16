Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bildiride, ABD'nin ve İsrail'in "İslam coğrafyasının göz bebeği" ve "barışın şehri" olan Kudüs'ü kana bulaması, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesi lanetlenirken, şu ifadelere yer verildi:

Bildiride, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının kabul edilemeyeceğinin altı çizilerek, "ABD, bu girişimiyle Birleşmiş Milletler'i (BM), BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça taraf olduğunu ilan etmiştir." denildi.

Namazın ardından AK Parti tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı okunmak üzere hazırlanan ortak bildiriyi AK Parti Ankara İl Başkanı Başkanı Hakan Han Özcan okudu.

İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinliler için Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkentteki camilerde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okundu ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

"İsrail'e böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir.

Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te bu dengenin bozulması, çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir."

Binlerce Filistinlinin kanının dökülmesinde İsrail kadar ABD'nin de sorumlu olduğu vurgulanan bildiride, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti ve bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir." ifadesi kullanıldı.

Gıyabi cenaze namazına ve basın açıklamasına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay ve çok sayıda vatandaş da katıldı.