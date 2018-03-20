Şehit gönüllü güvenlik korucusu sonsuzluğa uğurlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Gönüllü Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in naaşı defnedildi.
Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca dün bir grup terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile birlikte şehit düşen Gönüllü Güvenlik Korucusu Yasettin Opçin naaşı, Diyarbakır’da yapılan töreninin ardında Topçular köyüne bağlı Uysal mezrasına getirildi. Opçin’in naaşı, mezrada Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve kent protokolünün de katıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum