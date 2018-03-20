Şehit gönüllü güvenlik korucusu sonsuzluğa uğurlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Gönüllü Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in naaşı defnedildi.

Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca dün bir grup terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile birlikte şehit düşen Gönüllü Güvenlik Korucusu Yasettin Opçin naaşı, Diyarbakır’da yapılan töreninin ardında Topçular köyüne bağlı Uysal mezrasına getirildi. Opçin’in naaşı, mezrada Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve kent protokolünün de katıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.