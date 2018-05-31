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Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel'in cenazesi defnedildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, son yolculuğuna uğurlandı.

Hani ilçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında, PKK'lı teröristlerin saldırısıyla yaralanan ve sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen şehit düşen güvenlik korucusu Emrah Tezgel’in cenazesi, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndaki törenin ardından helikopterle Hani ilçesi Kuyular köyüne gönderildi.

Köyde düzenlenen törenin ve kılınan namazın ardından helallik alındı. Tezgel'in cenazesi, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Hani Belediye Başkanvekili Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mezarlıktaki törenin ardından, Eker ve beraberindekiler birlikte taziye yerine geçti. Burada şehit için dua edildi, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Şehidin bir çocuk babası ve eşinin beş aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik korucusu şehit

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