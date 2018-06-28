HABER

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi defnedildi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Göngör'ün (25) Türk bayrağına sarılan tabutu cenaze aracıyla Kale Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Çağlayancerit Belediyesi Kültür Evi bahçesine götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bazı milletvekilleri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende, şehidin annesi Fatma Güngör, oğlunun naaşının başına gelip bir süre baktıktan sonra "Ağlamayacağım oğlum, hainleri güldürmeyeceğim." dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi.

Vali Özkan ve Tümgeneral İlbaş, şehidin babası Salman ve kardeşi Ünal Göngör'ün koluna girerek mezarlığa kadar kol kola ilerledi.

Şehidin naaşı, daha sonra askerlerin omuzunda götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, şehit Güngör'ün, bir süre önce sosyal medya hesabından göndere çekilmiş Türk bayrağının yanında "Senin gölgende doğdum, senin gölgende öleceğim" notunu paylaştığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu şehit olmuştu.

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdimSüleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim
Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdiLösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çağlayancerit Kahramanmaraş koruyucu şehit

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.