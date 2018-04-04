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Şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın cenazesi, düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.

Şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın cenazesi, düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.
Kulp ilçesinde dün odun taşıyan güvenlik korucularının bulunduğu araca PKK'lı teröristler tarafından yapılan salıdırıda şehit olan güvenlik korucusu Malik Yıldız için ilk tören 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda yapıldı. Burada yapılan uğurlama törenin ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere helikopterle Kulp ilçesine götürüldü.
Vali Hasan Basri Güzeoğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla Kulp ilçe merkezindeki Muhammediye Camii'nde cenaze namazı kılınmasının ardından şehit güvenlik korucusu Yıldız'ın cenazesi dualar eşliğinde ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Vali Güzeloğlu, şehidin oğluna Türk bayrağı verdi, ardından törene katılan protokol üyeleri Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Şehit güvenlik korucusu toprağa verildiŞehit güvenlik korucusu toprağa verildiŞehit güvenlik korucusu toprağa verildiŞehit güvenlik korucusu toprağa verildi

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