Şehit Halisdemir'in ablası: Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası meydandaki programda konuşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin, "Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu" dedi.

Burdur’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Köprübaşı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, kamu kurumları, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi. Bir ulusu devletiyle birlikte tarih sahnesinden silme girişimiydi. FETÖ sadece darbe girişimi yapmakla kalmadı. Bu ülkenin bir neslini, gençliğini yok etti. Sadece baktığımız zaman devletimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 120 binin üzerinde insanın bu kirli örgütün, kirli emellere sahip örgüte bulaşmak suretiyle kamu görevinden uzaklaştırılmasına sebep oldu. Bu konuda hiçbir mağduriyet yoktur. Mağduriyeti yaratan FETÖ'nün kendisidir" dedi.