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Şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

NİĞDE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümünde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri de ziyaret edildi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen her yaştan vatandaş, Çukurkuyu beldesinde, Halisdemir'in kabrinin bulunduğu şehitlikte Kur-an'ı Kerim okudu, dua etti.

Çalışmak için Ordu'dan Niğde'ye yeni geldiğini belirten Nihat Yavan, AA muhabirine, Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü'nde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek, dua okuduğunu söyledi.

İsa Kale'de güreş müsabakaları için kente geldiğini ifade ederek, günün anısına sporcularla Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.

Tarsus'tan ziyarete gelen Yılmaz Aydoğan da şehitlerin hepsinin bu vatan için can verdiğini vurgulayarak, "Biz, şehitlerimizi deniz, kara, hava 15 Temmuz, Afrin şehidi diye ayırmak istemiyoruz. Hepsi bizim şehitlerimiz. Dolayısıyla biz hepsinin ruhuna Fatiha göndermek istedik, onun için buradayız." ifadelerini kullandı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. y Niğde Ömer Halisdemir

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