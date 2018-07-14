Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

"Yalnızca Niğde değil, Türkiye'nin her tarafından sembol isim haline gelen şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine akın akın insanlar gelmekte, duygularını paylaşmakta ve dua etmekte. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aziz şehitlerimiz anısına oluşturulan hatıra ormanlarından gönderilen ufak da olsa bir toprak, şehidin sadece Niğde'nin değil, Türkiye'nin, İslam aleminin şehidi olduğunu göstermekte."

Ailesiyle Adana'dan gelen İsmail Ersakay da vatanın sahipsiz olmadığı belirterek, "Bir Ömer Halisdemir gidiyor, Allah'ın izniyle binlercesi geliyor. Vatan Çanakkale'de olduğu gibi gidip de gelmeyenler, dönüp de bulmayanlarla dolu. Ne mutlu kutlu dava için şehit olanlara, uğraşanlara, çalışıp çabalayanlara. Allah rahmet eylesin. Hakkını ödeyemeyiz ama arkasından yeni Ömer Halisdemirler çıkartabiliriz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Salih Mikail Ekici de çocuklarıyla Çukurkuyu'ya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah bir daha aziz vatanımıza böyle şeylerin olmaması için bizlere düşen çok büyük görevler var. Evlatlarımıza, ailemize, eşimize, dostumuza dini, milli duyguları aşılamamız lazım. Bir baba olarak darbe girişiminden sonra doğan evladımın ismini Ömer Halisdemir koymakla çok gurur duyuyorum çünkü bir Ömer Halisdemir gider bin Ömer Halisdemir gelir. İnşallah ülkemiz bir daha bu tür olaylarla karşılaşmaz."

İstanbul'dan ailesiyle gelen bedensel engelli Mehmet Emin Güngördü de ziyaret sırasında çok duygulandığını dile getirerek, "Anadolu'nun en ücra köşelerinden birileri yetişip Türkiye'nin kaderini değiştirebiliyorsa herkesin kendini ve kanının kıymetini iyi bilmesi lazım. Türk milleti kahraman bir millettir. Allah'ın izniyle hep öyle olacaktır. Milli ve dini duygularımızı harmanladığımız zaman Allah'ın izniyle bizim karşımızda hiçbir güç duramaz." ifadelerini kullandı.