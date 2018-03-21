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Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nda "şehit köşesi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nda “şehitler köşesi” oluşturuldu.1997 yılında Bingöl’de şehit düşen Hikmet Aktaş’ın ismini taşıyan ortaokulda, hem şehidin, hem de 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak için Madeni Eşya Sanatkârları Esnaf Odası’nın desteğiyle şehitler köşesi teşkil edildi.

Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nda "şehit köşesi" açıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nda “şehitler köşesi” oluşturuldu.
1997 yılında Bingöl’de şehit düşen Hikmet Aktaş’ın ismini taşıyan ortaokulda, hem şehidin, hem de 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak için Madeni Eşya Sanatkârları Esnaf Odası’nın desteğiyle şehitler köşesi teşkil edildi. “15 Temmuz ve Şehit Hikmet Aktaş Köşesi” törenle açıldı.
Okul bahçesindeki törene Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Eren, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, esnaf temsilcileri, Aktaş’ın ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Mustafa Masatlı, hem hüzünlü, hem de gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade etti.
İlçeye tayin olduğunda okulun inşaat halinde olduğunu ve bir şehidin isminin bu okulda yaşatılması gerektiği fikriyle “Şehit Hikmet Aktaş” ismine karar verildiğini söyleyen Kaymakam Masatlı, “ Okulun bu eğitim-öğretim yılında açılması ile artık şehidimizin ismi hem burada, hem de buradan mezun olan öğrencilerin diplomalarında gelecek nesillere aktarılacak. Burada okuyan öğrencilerin, okullarının adına yakışır bir şekilde yetişeceklerine inanıyorum ” dedi.
Kaymakam Mustafa Masatlı tarafından şehidin annesi Sebahat Aktaş’a çiçek ve plaket takdim edilirken, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nda

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