Şehit İbrahim Imış için mevlit programı düzenlendi

Afrin’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı bombanın patlaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid- Şerif programına; şehit ailesinin yanı sıra, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Vekili Vedat Ölmez, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediyesi Meclis üyeleri, STK temsilcileri, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid yemeğinin ardından okunan Mevlid-i Şerif ve dualar ile şehit bir kez daha rahmetle anıldı.
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum