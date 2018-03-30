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Şehit İbrahim Imış için mevlit programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Afrin’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı bombanın patlaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid- Şerif programına; şehit ailesinin yanı sıra, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr.

Şehit İbrahim Imış için mevlit programı düzenlendi

Afrin’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı bombanın patlaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid- Şerif programına; şehit ailesinin yanı sıra, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Vekili Vedat Ölmez, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediyesi Meclis üyeleri, STK temsilcileri, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid yemeğinin ardından okunan Mevlid-i Şerif ve dualar ile şehit bir kez daha rahmetle anıldı.

Şehit İbrahim Imış için mevlit programı düzenlendi

Şehit İbrahim Imış için mevlit programı düzenlendi

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