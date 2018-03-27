Şehit İbrahim Imış son yolculuğuna uğurlandı

Afrin’de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Yasemin Imış, Eşinin al yıldızlı tabutuna sarılarak “Aşkım doyamadık birbirimize. Sen orada yapamazsın. Çık ne olur doyamadım sana” diye feryat etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Şehit İbrahim Imış’ın naaşı ilk olarak ilçede bulunan baba evine getirildi. Burada annesi Şifa, babası Ali, eşi Yasemin, kardeşleri Aykut ve Arda, 5 yaşındaki oğlu Kayra tabutuna sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

“Aşkım doyamadık birbirimize”

Şehidin Eşi Yasemin Imış, eşinin tabutuna sarılarak, “Aşkım doyamadık bir birimize. Beni bırakıp nereye gidiyorsun. Sen yapamazsın bu tabutun içinde çık ne olur” diye feryat etmesi orada bulunanları gözyaşına boğdu.