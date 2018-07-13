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Şehit ikiz polislerin adını taşıyan köprü, gözyaşlarıyla açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:30 | Son Güncelleme

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'da adını taşıyan köprü, düzenlenen törenle açıldı.

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'da adını taşıyan köprü, düzenlenen törenle açıldı. Törende şehit kardeşlerin babası Ali ve annesi Senem Oruç gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Polis Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü’nün açılış tören, Kasım Ener Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında yapıldı. Açılış törenine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli partilerden milletvekilleri, temsilciler ve darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’nda şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin annesi Senem ve babası Ali Oruç da katıldı. Şehitlerin babası Ali Oruç, çocuklarının anısı için anıta sık sık geleceğini belirttikten sonra köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek belediye yetkililerine sarılıp ağladı. Şehidin annesi Senem Oruç ise gururlu olduğunu kaydetti. Törenin başlangıcında köprünün yapım çalışmaları ve 15 Temmuz’da yaşananlarla ilgili film gösterimleri yapıldı. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti.

DİRENİŞ SİGORTA OLDU

Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışı gerçekleştirilen hizmeti tüm şehitlere ithaf ettiklerini belirterek, "Bu kalkışmaya karşı aziz milletimiz topyekun, farklı siyasi görüşlerden, sosyal katmanlardan, gerek sokaklarında gerekse TBMM’de eden siyasi partileriyle tek vücut, tek yürek olmuştur. Onun için 15 Temmuz direnişi cumhuriyetimize, kurtuluş savaşımıza, milli mücadelemize, Anadolu’ya adım atmamızdan bugüne kadar tüm kazanımlarımızın korunması adına bir sigorta olmuştur" dedi.

MİLLET İÇİN BAŞLANGIÇ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 15 Temmuz’un Türkiye’ye operasyon yağmak isteyen FETÖ ve onların yerli ve yabancı işbirlikçileri için bir son, aziz millet için ise yeni bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni başlangıcın seneyi devriyesinde hüzün ve sevincin iç içe geçtiği 15 Temmuzu milletimize yakışan vakarla idrak edeceğiz. Tek hareket noktamız, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve vatan için sokağa çıkan şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması, şehit yakınlarımız ile gazilerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve millet olarak yaşadığımız bu hain darbe girişiminin asla unutulmaması, unutturulmaması olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve protokol üyeleriyle köprünün açılış kurdelesi kesildi. Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki hafif raylı sistemin sağ ve sol taraflarında yer alan köprü sayesinde Mavi Bulvar ve 80. Yıl Bulvarı kavşaklarındaki trafiğin rahatlatılması öngörülüyor.

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