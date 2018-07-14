HABER

Şehit ikizlerin mezarı başında duygulu anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, mezarı başında anıldı - Şehit ikizlerin babasının sarılarak ağladığı Vali Mahmut Demirtaş duygusal anlar yaşadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ziyaret edilerek dua edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iki sene önce FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin mezarına gelerek, baba Ali ve anne Senem Oruç ile diğer yakınlarını teselli etti.

Edilen duanın ardından şehitlerin mezarlarına, beraberindeki ilgililerle giderek karanfil bırakan Demirtaş, Ali Oruç'u teskin etti.

Gözyaşı döken Ali Oruç, gururlu olduklarını belirterek, "Rabbime şükürler olsun. Evlat acısı olunca ağlıyoruz, yapacak bir şey yok. Allah da bizi affetsin. Herkesten Allah razı olsun. Canlarım, ciğerlerim benim. Bakın kimler geldi oğlum. Annen var, baban var. Herkes burada, kalksanıza, hiç mi özlemediniz? Oğullarımla gurur duyuyorum gurur. Ne mutlu bana, şehit babası yaptılar beni. Şükürler olsun, devletimiz milletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Herkesten Allah razı olsun. Başta sayın Valim. Babam gibi babam, onlar sizin de evlatlarınız. İnşallah size de şefaatçi olacaklar." diye konuştu.

Baba Oruç, konuşması sırasında gözyaşı döken Vali Demirtaş'a sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Demirtaş daha sonra 15 Temmuz şehitleri Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki, polis memuru Yunus Uğur'un ise Buruk Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!
15 Temmuz gazisi Algan: Bin canım olsa vatan için feda etmeye hazırım15 Temmuz gazisi Algan: Bin canım olsa vatan için feda etmeye hazırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz adana oruç kardeşler şehit

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!

Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!

Küçük çocuğu ailesinden bu korkunç kaza ayırdı!

Küçük çocuğu ailesinden bu korkunç kaza ayırdı!

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.