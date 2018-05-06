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Şehit itfaiye erleri son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Bolu'da yangına müdahale için giderken geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi

Bolu'da görev sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan 2 itfaiye eri, törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Tekke Işıklar köyünde dün çıkan yangına müdahale için köye seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Bolu Belediyesi itfaiye erlerinden Erhan Yazkan (33) ile Aykut Kabakçıoğlu (22) için İtfaiye Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Yazkan ve Kabakçıoğlu'nun Türk bayraklarına sarılı tabutları, itfaiye aracı üzerine konuldu. Daha sonra arkadaşlarından helallik alındı.

İtfaiye aracıyla Siteler Camisi'ne getirilen Yazkan ve Kabakçıoğlu için burada öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namazının ardından Yazgan'ın cenazesi, kent merkezinde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kabakçıoğlu'nun cenazesi ise defnedilmek üzere Mudurnu ilçesi Samat köyüne götürüldü.

Cenaze törenine, şehit itfaiye erlerinin yakınlarıyla Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, itfaiye ve belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekke Işıklar köyünde dün bir evde çıkan yangına müdahale için Bolu'dan yola çıkan itfaiye aracı, köye yaklaşık 4 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada, araçtaki itfaiye erleri Erhan Yazkan olay yerinde, Aykut Kabakçıoğlu ise kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu itfaiye eri Mudurnu şehit Tekke Işıklar

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