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- Şehit itfaiyeci alevlerin arasından 4 kişiyi kurtarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cuma günü Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden  İstanbul İtfaiyesinde görevli Onbaşı Taner Çebi'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cuma günü Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İtfaiyesinde görevli Onbaşı Taner Çebi'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

"Yangına arkadaşlarıyla birlikte müdahale eden onbaşı Çebi, itfaiyeci arkadaşlarıyla yoğun duman ve alevlerin arasından 4 vatandaşı kurtarmıştı" ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

" İhbar üzerine, olay yerine gelen Fatih İtfaiye Grubunda onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi üç turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış son bir kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Alınan ilk bilgileri göre dengesini kaybederek düşen Çebi arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edildi, ancak sabaha karşı şehit oldu.

2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye'nin ve Dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya,Van, Soma ve Çaycuma da meydana gelen olaylarda görev almıştı.

Evli, ve biri 3 diğer 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi'nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz. Şehidimiz yarın (Pazartesi) saat 12.00'de İtfaiye Daire Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Taner Çebi'nin naaşı Edirnekapı itfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

(FOTOĞRAF)

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