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Şehit itfaiyeci için İstanbul İtfaiyesi'nde tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 12:58 | Son Güncelleme

 - SULTANAHMET'te bir otelde çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci  Taner Çebi (42) için Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'nde tören düzenlendi.  Tören Taner Çebi'nin cenazesinin itfaiye araçlarının eşliğinde Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'ne getirilmesiyle başladı.

Özgür Deniz KAYA - Can EROK - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - SULTANAHMET'te bir otelde çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Taner Çebi (42) için Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'nde tören düzenlendi.
Tören Taner Çebi'nin cenazesinin itfaiye araçlarının eşliğinde Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'ne getirilmesiyle başladı. Törene, Şehit İtfaiyeci'nin eşi Ayla Çebi, 1 yaşındaki oğlu Metehan Çebi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehit İtfaiyeci Çebi, öğle namazına müteakip Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINA GİRİP 3 KİŞİYİ KURTARDI
Geçtiğimiz cuma günü Sultanahmet'te çıkan yangında olay yerine giden Fatih İtfaiyesi'nde onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi, 3 turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış son 1 kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Dengesini kaybederek düşen Çebi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 ÇOCUĞU BULUNUYORDU
1 yaşında Metehan Çebi ve 3 yaşında Berin Çebi adlarında iki çocuğu olan Şehit İtfaiyeci Çebi için İBB tarafından yapılan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:
"2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye'nin ve Dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Evli ve biri 3 diğerİ 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi'nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz."

(FOTOĞRAFLI)

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