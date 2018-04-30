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- Şehit İtfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

SULTANAHMET'te  bir otelde Cuma günü çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci  Taner Çebi (42) Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.  Şehit itfaiyeci Taner Çebi için düzenlenen cenaze törenine, annesi Tüncay Çebi, babası Mehmet Çebi, eşi Ayla Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fransa İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, Çebi'nin arkadaşları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

- Şehit İtfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Can EROK / İSTANBUL, (DHA) SULTANAHMET'te bir otelde Cuma günü çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Taner Çebi (42) Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi için düzenlenen cenaze törenine, annesi Tüncay Çebi, babası Mehmet Çebi, eşi Ayla Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fransa İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, Çebi'nin arkadaşları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Tören öncesinde Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, yangında kurtarılan iki vatandaşı olduğunu belirterek, şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin eşi Ayla Çebi'ye çiçek verdi, şükranlarını sundu. . Vincent, tüm itfaiye personeline başsağlığı dileğinde bulundu.

İSTANBUL İTFAİYESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Tören, Taner Çebi'nin naaşının itfaiye araçlarının eşliğinde Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'ne getirilmesiyle başlandı. Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehit İtfaiyeci Çebi, Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINA GİRİP 3 KİŞİYİ KURTARDI

Geçtiğimiz cuma günü Sultanahmet'te çıkan yangında olay yerine giden Fatih İtfaiyesi'nde onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi, 3 turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış son 1 kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Dengesini kaybederek düşen Çebi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 ÇOCUĞU VARDI

1 yaşında Metehan Çebi ve 3 yaşında Berin Çebi adlarında iki çocuğu olan Şehit İtfaiyeci Çebi için İBB tarafından yapılan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:

"2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye'nin ve Dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Evli ve biri 3 diğerİ 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi'nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz."

(FOTOĞRAF)

( Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Şehit İtfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

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