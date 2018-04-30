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Şehit itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 42 yaşında hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören yapıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki gün sonra 42 yaşında yaşamını yitiren şehit itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Yurt içi ve dışında birçok yangın ve afette onlarca insanın hayatını kurtaran Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şirinevler'deki evinden görev yaptığı itfaiye aracıyla alınarak Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı önüne getirildi.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çebi'nin ailesine taziyelerini sundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende, şehit Çebi'nin öz geçmişi okundu. İtfaiyeci Çebi için son kez yangın duası edildi, helallik alındı.

Şehit itfaiyeci Çebi'nin Babası Mehmet, annesi Tuncay, eşi Ayla ve akrabaları törende göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit Çebi'nin 1,5 yaşındaki oğlu Metehan'ın tören boyunca parmaklarıyla babasının itfaiye binasına asılı fotoğrafını göstermesi katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

İstanbul İtfaiyesi önünde düzenlenen törenin ardından şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin naaşı, birlikte görev yaptığı arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde itfaiye aracıyla cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Araçtaki bir itfaiyecinin kucağına da Çebi'nin oğlu Metehan oturdu.

Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çebi'nin cenazesi, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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istanbul itfaiyesi Şehit İtfaiyeci Onbaşı Taner Çebi yangın

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