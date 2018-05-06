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Şehit itfaiyeciler, gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

BOLU'nun Tekke Işıklar köyünde çıkan yangına müdahaleye giderken, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu görev şehidi olan itfaiye erleri Erhan Yazkan (33) ve Aykut Kabakçıoğlu (22), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit itfaiyeciler, gözyaşlarıyla uğurlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Tekke Işıklar köyünde çıkan yangına müdahaleye giderken, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu görev şehidi olan itfaiye erleri Erhan Yazkan (33) ve Aykut Kabakçıoğlu (22), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.
Dün, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde 4 ev, 5 ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Yangına yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınamadığı için köye takviye olarak gönderilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait araç köye 1 kilometre kala şarampole yuvarlandı. Kazada, itfaiye erleri Erhan Yazkan ve Aykut Kabakçıoğlu yaşamını yitirdi.
TABUTLARI İTFAİYE ARACIYLA TAŞINDI
Görev şehidi olan itfaiye erleri için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler, itfaiye aracıyla cenaze namazının kılınacağı Siteler Camii'ne sirenler eşliğinde götürüldü. Konvoy sırasında itfaiyeciler, itfaiye aracındaki Erhan Yazkan ve Aykut Kabakçıoğlu'nun Türk bayrağı sarılı tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.
Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Erhan Yazkan'ın cenazesi şehitler mezarlığına, Aykut Kabakçıoğlu'nun cenazesi ise Bolu'nun Mudurnu ilçesi Samat Köyü’ndeki köy mezarlığında toprağa verildi.

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