Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Ersin ERCAN-Mehmet İNAN/Aydın KURUMUŞ/BÜYÜKORHAN(Bursa), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25), Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üç yıllık Uzman Çavuş İsa Özkan, dün Engizek Dağları Bölges'nde bir grup PKK'lı terörist ile girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için memleketi Bursa'nın Büyükorhan İlçesi'ndeki Orhan-ı Kebir Camii’nde cenaze namazı kılındı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Binlerce kişinin katıldığı törene şehidin ağabeyi Şaban Özkan, kardeşinin asker kıyafeti ile katıldı. Şaban Özkan, tabutun yanında babası Halil, annesi Fatma, diğer kardeşleri Şefik, Musa ve Ali Gaffar Özkan ile taziyeleri kabul etti. Şehidin ailesi, tören boyunca metanetlerini koruyarak gözyaşı dökmedi.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ile birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Baba Halil Özkan, başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, 4 oğlum daha var” dedi.