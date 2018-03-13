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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Koç'un cenazesi memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 00:22 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un naaşı, askeri törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un cenazesi, askeri törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta şehit düşen Koç için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, öz geçmişinin okunmasının ve duanın edilmesinin ardından askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

Törene şehidin annesi, eşi ve çocukları ile Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Güray Alper, 12. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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