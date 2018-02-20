HABER

Şehit kadınlar unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinleri tüm hızıyla devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Yukarıkırzı köyünde bulunan ve ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şahadet şerbetini içen kadınların onuruna geçtiğimiz yıl hizmete açılan Şehitler Kadınlar İffet Anıtı’da ziyaret edildi.
Müftülük görevlilerince Kur’an-ı Kerim okunması ve il müfütüsü Kemalettin Aksoy’un dua yaptırmasıyla başlayan Yukarıkırzı Köyündeki program tören komitesinin anıta çelenk sunması ve temsili mezarlara karanfil bırakmasıyla sona erdi.
Törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, il dışından gelen Bayburt dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit kadınlar unutulmadı

1 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
2 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
3 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
4 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
5 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
6 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
7 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
8 / 8

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veyisoğulları Derneği’nden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Veyisoğulları Derneği’nden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.