Şehit Karacaoğlu'nun ailesine şehadet belgesi verildi

GİRESUN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun ailesine şehadet belgesi verildi.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın, şehit Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Vali Sarıfakıoğulları'nın, bir süre sohbet ettiği şehidin babası Süleyman Karacaoğlu'na şehadet belgesi ile Türk bayrağı teslim ettiği kaydedildi.
Ziyarete, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın da katıldığı bildirildi.
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