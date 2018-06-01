Şehit Koç, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Merzifon Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Gümüşhacıköy ilçesindeki babaevine getirilerek, "helallik" alındı.

Şehit Koç'un naaşı, daha sonra silah arkadaşları ve ilçe halkının omzunda Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin annesi Naciye ve babası İzzet Koç'a başsağlığı diledi.

Şehidin Uzman Çavuş olan ağabeyi Sinan Koç da törene askeri üniformasıyla katıldı.

Şehit Koç'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

