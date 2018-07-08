Şehit Korkut son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Semih Korkut, son yolculuğuna uğurlandı.
Merkezefendi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin eşi Berna, babası Erdin, annesi Bahriye ve kardeşi Serkan Korkut ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava, deniz kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylar ile üst düzey emniyet amirleri ve vatandaşlar katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ve Jandarma Genel Komutanlığı törene çelenk gönderdi.
Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.
Törenin ardından askerlerce omuzlanan Korkut'un naaşı, top arabasına yerleştirildi.
Şehidin cenazesi top arabasında Itri'nin Segah Tekbiri ile bir süre taşındı.
Korkut'un naaşı daha sonra cenaze arabasına konuldu.
Cenaze, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
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