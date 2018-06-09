Şehit korucu Özbiçen'in ailesinin acısı dinmiyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 3 güvenlik korucusundan Ömer Özbiçen'in ailesinin acısı dinmiyor.
İlçeye bağlı Büyükçiftlik beldesi Yeniışık köyü Yukarı Olukbaşı mezrası yakınlarında yol çalışması yapan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına 29 Eylül 2016'da teröristlerce düzenlenen ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının üzerinden 1,5 yıl geçerken, yakınlarını kaybedenlerin acısı hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
Saldırıda eşi Ömer Özbiçen'i kaybeden Remziye Özbiçen de yaşadığı acıyı unutamıyor. Hain saldırı sonucu 6 çocuğu yetim kalan anne Özbiçen, yaşadığı acıyı AA muhabirine anlattı.
Özbiçen, olayın yaşandığı gün eşinin köy yolunda çalışma yapan iş makinelerinin nöbetine gitmek için evden çıktığını belirterek, sabaha karşı saldırıya uğradıklarını duyduğunu söyledi.
Önce eşinin öldüğüne inanmakta zorluk çektiğini aktaran Özbiçen, şöyle konuştu:
"Ben de çıktım olayın yaşandığı yere doğru gittim. Yolda birine ne olduğunu sordum. O da bana 'Ömer, Rıfat, Kemal şehit oldu' dedi. O an büyük acı yaşadım onu o halde görünce. Allah'ım bu acıyı hiç kimseye verme, düşmanıma verme. Bize verdin ama her zaman Allah'a yalvarıyorum, hiç kimse şehit olmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Böyle işte, bir gün sabah kalktım, teröristler onları şehit etmişti."
- "Eşim kahramanca öldü"
"Yüzüm ne kadar gülse de acı içime oturmuş, gel de içime sor neler çekmişim" diyen Özbiçen, şöyle devam etti:
"Belki bir gün gelir umuduyla yaşadım hep. Kolay kolay kabullenemedim. Kocam her zaman derdi ki 'eğer biraz hakkım varsa onlara hakkını helal etme. Bunlar haindir. Her gün korkakça yaşayacağıma bir gün kahramanca ölürüm' ve en sonunda kahramanca öldü. Mezarına gittiğimde de diyorum ki ağlamayacağım, düşmanımı sevindirmeyeceğim. Vatanımız sağ olsun. Eskiden 83 kiloydum, şimdi 50'ye düştüm. 25 yıl Ömer ile evli kaldım, bana kötü bir söz söylemedi. Bizi bu hale düşürenler Allah'ından bulsun inşallah."
Eşinin yaşadığı sürece kimseye zararı dokunmadığını dile getiren Özbiçen, "Dilerim belalarını Allah'tan bulurlar. Asla onları affetmeyeceğim. Daha küçüktüm, yetimdim, annem, babam yoktu. Eşim hem anam oldu hem babam oldu. Allah kabul etmesin. Onlar zaten bizim düşmanımızdır, sadece önlerine geleni vuruyorlar." ifadelerini kullandı.
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