Şehit korucu Özbiçen'in ailesinin acısı dinmiyor

"Ben de çıktım olayın yaşandığı yere doğru gittim. Yolda birine ne olduğunu sordum. O da bana 'Ömer, Rıfat, Kemal şehit oldu' dedi. O an büyük acı yaşadım onu o halde görünce. Allah'ım bu acıyı hiç kimseye verme, düşmanıma verme. Bize verdin ama her zaman Allah'a yalvarıyorum, hiç kimse şehit olmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Böyle işte, bir gün sabah kalktım, teröristler onları şehit etmişti."

İlçeye bağlı Büyükçiftlik beldesi Yeniışık köyü Yukarı Olukbaşı mezrası yakınlarında yol çalışması yapan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına 29 Eylül 2016'da teröristlerce düzenlenen ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının üzerinden 1,5 yıl geçerken, yakınlarını kaybedenlerin acısı hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

- "Eşim kahramanca öldü"

"Yüzüm ne kadar gülse de acı içime oturmuş, gel de içime sor neler çekmişim" diyen Özbiçen, şöyle devam etti:

"Belki bir gün gelir umuduyla yaşadım hep. Kolay kolay kabullenemedim. Kocam her zaman derdi ki 'eğer biraz hakkım varsa onlara hakkını helal etme. Bunlar haindir. Her gün korkakça yaşayacağıma bir gün kahramanca ölürüm' ve en sonunda kahramanca öldü. Mezarına gittiğimde de diyorum ki ağlamayacağım, düşmanımı sevindirmeyeceğim. Vatanımız sağ olsun. Eskiden 83 kiloydum, şimdi 50'ye düştüm. 25 yıl Ömer ile evli kaldım, bana kötü bir söz söylemedi. Bizi bu hale düşürenler Allah'ından bulsun inşallah."

Eşinin yaşadığı sürece kimseye zararı dokunmadığını dile getiren Özbiçen, "Dilerim belalarını Allah'tan bulurlar. Asla onları affetmeyeceğim. Daha küçüktüm, yetimdim, annem, babam yoktu. Eşim hem anam oldu hem babam oldu. Allah kabul etmesin. Onlar zaten bizim düşmanımızdır, sadece önlerine geleni vuruyorlar." ifadelerini kullandı.

