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Şehit korucu, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinin Kazıktepe mevkiinde, PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör (25), Çağlayancerit ilçesinde toprağa verildi.

Şehit korucu, son yolculuğuna uğurlandı

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinin Kazıktepe mevkiinde, PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör (25), Çağlayancerit ilçesinde toprağa verildi.
Hastane morgundan alınan Şehit Güvenlik Korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi ilk olarak Kele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından, bekâr şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı.
Şehit Güvenlik Korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

Şehit korucu, son yolculuğuna uğurlandı

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