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Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 20 dakika önce

KARS, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek, Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 10 günlük çalışması ile tamamlandı. Dev Türk Bayrağı'nın üzerine örtüldüğü heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk Bayrağıyla kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, şöyle dedi:"Bu sene Mehmetçiklerin Sarıkamış Dağları'nda yürüyüşlerini biraz da hayal gücünü kullanarak şekillendirdik. Burası Sarıkamış, burada hava belli olmuyor. Eksi 5'ten eksi 15 derece hava ısısında çalıştık. Şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz, Allah, bir daha böyle savaşlar göstermesin. Bizler Sarıkamış'taki destanı anlatmak adına her yıl daha büyük heykeller yapıyoruz, seneye daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz." Askerlerin kardan heykelleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile bugün açılacak.

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