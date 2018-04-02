Şehit Muhittin Talha Çalışkan kitaplarla anılacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu Lisesi Şehit Muhittin Talha Çalışkan Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Eşi Sevim Karaloğlu ile beraber Hacı Dudu - Mehmet Gebizli Kız Anadolu Lisesi Şehit Muhittin Talha Çalışkan Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kütüphanelerin önemli olduğuna dikkat çekti. Vali Münir Karaloğlu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olduğu zamanlarda lisenin Kütüphane Kolu Başkanı olduğunu söyleyerek kütüphaneleri ve okumayı çok sevdiğini ifade etti.

Okulda kütüphanenin açılmasının çok önemli olduğunu ancak kütüphaneden istifade etmenin daha da önemli olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, okulun eski öğrencilerinden olup Afrin Operasyonu’nda Şehit olan Muhittin Talha Çalışkan’ın adının kütüphaneye verilmesini çok anlamlı bulduğunu ve güzel bir vefa örneği olduğunu söyledi. Gençlere çok okumaları ancak her bulduklarını da okumamaları gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, kötü niyetli insanların gençlerin ilgisini çekecek türde bilinçaltı mesajlarıyla kitaplar yazdığını ve bunların gençler için büyük bir tuzak olduğunu açıklayarak, öğrencilerin kitap okurken öğretmenlerine danışmanlarının faydalı olacağını dile getirdi.

“100 kitap bağışladı”

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu kurdele kesiminin ardından kütüphanede incelemede bulundu. Hayırseverler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla yaklaşık dört bin kitaptan oluşan kütüphaneye Vali Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu, içlerinde Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören, Necip Fazıl Kısakürek gibi ünlü yazarların kitaplarının yer aldığı yüz adet kitap bağışladı.

Kütüphanede en çok dikkat çeken kitap ise Şehidimiz Muhittin Talha Çalışkan’ın lise yıllarında okuduğu ve kapağında adının yazdığı Kuran-ı Kerim oldu. Kütüphanede öğrencilerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği “Bir Şiir Bir Nefes” şiir okuma yarışmasında Antalya birincisi olan ve Çarşamba günü Adana’da yapılacak Akdeniz Bölge yarışmasına Antalya’yı temsilen katılacak olan Gülnida Pişgin’in duygu dolu şiirini de dinledi. Öğrenciyi tebrik eden Vali Münir Karaloğlu yarışmada başarılar diledi.

Son olarak Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.