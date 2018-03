Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evinde okuma etkinliği

Muş’ta Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evinde öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.

Muş Belediyesi bünyesinde halka yönelik hizmet sunan Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evinde, öğrencilere yönelik okuma etkinliği gerçekleştirildi. Okuma alışkanlığı ve kitap okuma oranını yükseltme amaçlı her hafta düzenli bir şekilde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evinde kitap okuma etkinliğine katılım sağlayan öğrenciler, yarım saat boyunca kitap okuyarak, farkındalık oluşturdu.

Her hafta düzenli bir şekilde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Muş Belediyesi Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evi Proje Koordinatörü Deniz Koçmen, "Her Cumartesi günü saat 14.00’da, kitap okumanın önemini anlatmak amaçlı yarım saatlik bir kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Gün geçtikçe sayımızın artması bizleri mutlu ediyor. Bugün olumsuz hava şartları nedeniyle kitap okuma etkinliğimizi içerde yaptık" dedi.