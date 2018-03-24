HABER

Şehit Muratdağı’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesi 58 gün sonra memleketi Kayseri’ye getirildi.TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4’üncü gününde şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı.

Şehit Muratdağı’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesi 58 gün sonra memleketi Kayseri’ye getirildi.
TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4’üncü gününde şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesi, memleketi Kayseri’ye getirildi. Erkilet Havaalanında protokol üyeleri, ailesi, yakınları, askeri erkan ve emniyet personeli tarafından karşılanan Muratdağı’nın naaşı, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası morguna kaldırıldı.
Şehit Muratdağı’nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakiben Kalemkırdı Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği’ne defnedilecek.

Şehit Muratdağı’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi

Şehit Muratdağı’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.