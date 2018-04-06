Şehit Necmettin Yiğit için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için, memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit için Niksar’a bağlı Gökçeli beldesinde mevlidi şerif okutuldu.

Mevlidi Şerif’e katılan Tokat Valisi Ömer Toraman’ın eşi Neşe Toraman ve Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya’nın eşi Pınar Kapankaya ile beraberindeki heyet, şehit Necmettin Yiğit’in annesi Gülcan Yiğit’e taziyelerini ileterek bir süre sohbet ettiler.