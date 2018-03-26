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Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 02:50 | Son Güncelleme

Askere giderken kestirdiği saçları için “LÖSEV’e bağışlayın’ diyen şehit Piyade Çavuş Çağlar İnan’ın emaneti, annesinin elinde kaldı.

Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

Vatani görevini yapmak için saçlarını kesen ve annesine ‘bu saçlarımı LÖSEV’e bağışla’ diyerek Askere giden ve şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan’ın saçları annesinin elinde kaldı.

Çorlu Kaymakamlığı’nın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hazırlattığı ve ilçenin şehitliğinde yatan şehitlerin yaşatılarak tanıtılması maksadıyla yapılan Yankı Belgeseli’nde ortaya bir birinden duygu yüklü hikayeler ortaya çıktı. O hikayelerden birisi de 2015 yılı Aralık ayında vatani görevini yaptığı Ağrı’da nöbet dönüşü şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan’ın annesine “Anne ben bunları LÖSEV’e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver dedi. Ben de dedim ki oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem” dediği anlar oldu.

"GİT, GEL KENDİN GÖTÜR VER DEDİM"

Şehit evladı Çağlar İnan’dan geri kalan bir tutam saçı eline alan ve Çağlar ile ilgili olarak anılarını paylaşan anne Aynur İnan,” Çağlar ile ilgili o kadar çok anı var ki, hangisini paylaşayım, mesela saçımız var. Yavrucuğum o kadar iyi bir çocuktu ki o sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Saçlarını bir gün önce kestirdi. Anne ben bunları LÖSEV’e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver dedi. Ben de dedim ki oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem. İyi ki de vermemişim. Sen git, gel kendin götür, bağışla dedim. Düşünceni takdir ediyorum ama ben bunu yapamam dedim. Git, gel kendin götür ver dedim. Ve şu an o saçları elimde kaldı. Yapamadım, veremedim, veremiyorum. Onun isteği yerine gelsin diye gittim yine bağışımı yaptım ama saçlarını veremedim” dedi.

Babası Davut İnan’da sosyal medyada oğlunun askere giderken bir fotoğrafını paylaştığını belirterek, “evlat güle güle git, gittiğin gibi de gel demiştim. Sanki malum olmuş ama gelemedi” diye konuştu.

sehitpiyade

PİYADE ÇAVUŞ ÇAĞLAR İNAN 2015 YILINDA ŞEHİT OLMUŞTU

2015 yılı Aralık ayında vatani görevini yaptığı Ağrı’da nöbet dönüşü silah arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan, 14 Aralık 2015 tarihinde Çorlu Süleymaniye Camii’nde düzenlenen askeri törenin ardından Çorlu Şehitliği’ne defnedilmişti.

(İHA)

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