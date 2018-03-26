Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

Vatani görevini yapmak için saçlarını kesen ve annesine ‘bu saçlarımı LÖSEV’e bağışla’ diyerek Askere giden ve şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan’ın saçları annesinin elinde kaldı.

Çorlu Kaymakamlığı’nın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hazırlattığı ve ilçenin şehitliğinde yatan şehitlerin yaşatılarak tanıtılması maksadıyla yapılan Yankı Belgeseli’nde ortaya bir birinden duygu yüklü hikayeler ortaya çıktı. O hikayelerden birisi de 2015 yılı Aralık ayında vatani görevini yaptığı Ağrı’da nöbet dönüşü şehit olan Piyade Çavuş Çağlar İnan’ın annesine “Anne ben bunları LÖSEV’e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver dedi. Ben de dedim ki oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem” dediği anlar oldu.

"GİT, GEL KENDİN GÖTÜR VER DEDİM"

Şehit evladı Çağlar İnan’dan geri kalan bir tutam saçı eline alan ve Çağlar ile ilgili olarak anılarını paylaşan anne Aynur İnan,” Çağlar ile ilgili o kadar çok anı var ki, hangisini paylaşayım, mesela saçımız var. Yavrucuğum o kadar iyi bir çocuktu ki o sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Saçlarını bir gün önce kestirdi. Anne ben bunları LÖSEV’e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver dedi. Ben de dedim ki oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem. İyi ki de vermemişim. Sen git, gel kendin götür, bağışla dedim. Düşünceni takdir ediyorum ama ben bunu yapamam dedim. Git, gel kendin götür ver dedim. Ve şu an o saçları elimde kaldı. Yapamadım, veremedim, veremiyorum. Onun isteği yerine gelsin diye gittim yine bağışımı yaptım ama saçlarını veremedim” dedi.