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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de geçen yıl PKK'lı töreristler tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı, valilik tarafından yaptırılan iki gezici anaokuluna verildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de geçen yıl PKK'lı töreristler tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı, valilik tarafından yaptırılan iki gezici anaokuluna verildi. Anaokuluna dönüştürülen otobüslerden ilki, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Okulların tatil olmasının ardından, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve sonra katledilen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı, Tunceli Valiliği tarafından yaptırılan iki gezici anaokuluna verildi. Tunceli Valiliği tarafından satın alınan iki şehirlerarası otobüs, anaokulu olarak tasarlandı. Çocukların oyun oynayabileceği, eğlenebileceği donanıma sahip otobüsler, kırsal alandaki köylere giderek buralardaki çocuklara eğitim verilecek.

Merkez Burmageçit köyünde Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu'nun hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çok sayıda vatandaş ve köylüler katıldı. Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının daha önce bulvara verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Tunceli'den, vatan için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimize minnet duygularımızı belirtmek isterim. Biliyorsunuz daha önce Tunceli'de ana cadde üzerindeki bir bulvara şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz ismini vermiştik. Bugün de eğitim önceliğimiz çocuklarımız ki onlar geleceğin Türkiye'sinde güzel yerlerde olacaklar. Biz de istedik ki güzel bir gezici anaokulu yaptıralım. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu, Tunceli'mizin köylerini, ilçelerini dolaşarak köylerdeki çocuklarımızla buluşacak. Bugün şehit öğretmenimizin babası Hamit ağabey de aramızda. Bize böyle bir evlat yetiştirdiği için minnettarız kendisine, aramızda olduğu için de bizleri gururlandırdı. Şehidimizin adı yaşayacak. Hepimiz onun evlatlarıyız. Onlar bizim başımızın tacı. Şehit aileleri için ne yapsak azdır. Gezici anaokulumuz memleketimize, Tunceli'mize ve bu güzel evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Oğlunun ismini taşıyan otobüsü gördüğünde duyguların en büyüğünü yaşadığını anlatan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz da, birlik ve beraberliğin daim olması dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz var olsun, kardeşliğimiz bozulmasın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Ben Tunceli halkına ezelden beri sempatiyle bakıyorum. 1980'lerde yolum düşmüştü. Kalpler, gönüller bir. Biz ölsek de dursak da kardeşiz. Ben asalak böceklerin çocuğumuz katletmesinden dolayı Tunceli halkına ya da başka bir ilimize kin gütmüş değilim. Önemli olan, bu pırıl pırıl evlatlarımızı, güzel nesilleri bırakıp öyle ölmeyi diliyorum. Onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle ölmek en güzeli."

Konuşmalardan sonra köydeki küçük çocuklar Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anakolu'na alındı. Vali ile şehit öğretmenin babası, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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