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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Darbe girişiminin seyrini değiştirerek demokrasi mücadelesinin sembol ismi haline gelen şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört bir yerinden gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kabirde bazı ziyaretçilerin duygulu anlar yaşadığı görüldü.

İstanbul'dan gelen Hanifi Ağca, AA muhabirine, şehit Ömer Halisdemir'in Türkiye'nin kaderini değiştiren sevilen bir insan olduğunu belirterek, "Sadece ona olan saygı ve sevgimizden dolayı geldik. Bu ülke ona çok şey borçlu. Biz değerlerimize saygı duymak zorundayız. Halisdemir de Türkiye'nin kaderini değiştiren müstesna bir insan. Burada inşallah ailesiyle de tanışmak bizlere nasip olur. Tabi ki onun gibi daha nice insanlar var. Memleketine, vatanına ihanet eden insanlar bu ülkede yaşamamalı." dedi.

Hatay'dan gelen Saffet Keskin de bugünün üzücü bir gün olduğunu ama aynı zamanda gururlandıran bir yerde bulunduklarına işaret ederek, "Şehit Halisdemir'in Allah mekanını cennet etsin. Rabbim inşallah bir daha bizlere böyle günler yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Iğdır'dan gelen Turan Tatal ise Ömer Halisdemir'in ülkesi için kendini feda ettiğini vurgulayarak, "Mekanı cennet olsun. Her zaman anacağız. Böyle insanlara ihtiyacımız var. O bizim bir kardeşimiz, bir parçamız. Kendini, ülkenin kaderine adadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız." diye konuştu.


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Ömer Halisdemir 15 Temmuz Niğde 15temmuz2017

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