Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, vefatının 2'nci yılında ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ömer Halisdemir’in kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri Ömer Halisdemir’in kabrine karanfil bıraktıktan sonra dua etti. Törende konuşan Ömer halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, "Vatanaşlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sürekli şehitlere sahip çıkıyorlar. Ağabeyim kabrini şimdiye kadar 6 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği söyleniyor" dedi. Törenin ardından yüzlerce vatandaş Şehit Halisdemir'in kabrine karanfiller bırakarak dua etti.
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