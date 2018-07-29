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Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü (49) İzmir'in Balçova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ANKARA'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü (49) İzmir'in Balçova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da 24 yıllık özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü, Cuma günü akşam saatlerinde görev sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından naaşı İzmir'e getirildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil, terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenilen Camgözlü için Balçova Merkez Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene Camgözlü'nün eşi Serap, 11 yaşındaki kıza Almira, yakınları mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara'dan cenazeye gelen özel harekat polisleri, şehit olan arkadaşları için saygı nöbetinde bulundu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Camgözlü için helallik alındı. Yapılan duanın ardından Camgözlü, arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada arkadaşları ve vatandaşlar hep bir ağızdan tekbir getirdi.
Şehit özel harekat polisi Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit özel harekat polisi toprağa verildiŞehit özel harekat polisi toprağa verildiŞehit özel harekat polisi toprağa verildiŞehit özel harekat polisi toprağa verildi

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