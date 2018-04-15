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Şehit Pampal’ın cenazesi Yozgat’a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Yozgat’a gönderildi.Ağrı Dağı kırsalında dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu ağır yaralanan ve helikopterle kaldırıldığı Van’da şehit düşen Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası Hamza Dursun Pampal (28) için Ahmedi Hani Havalimanında tören düzenlendi.

Şehit Pampal’ın cenazesi Yozgat’a uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Yozgat’a gönderildi.
Ağrı Dağı kırsalında dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu ağır yaralanan ve helikopterle kaldırıldığı Van’da şehit düşen Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası Hamza Dursun Pampal (28) için Ahmedi Hani Havalimanında tören düzenlendi. Şehit Pampal’ın Türk bayrağına sarılı naaşı burada silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Şehidin okunan öz geçmişinin ardından dua edildi. Şehit Uzman Çavuş Pampal’ın naaşı törenin ardından uçak ile memleketi Yozgat’a gönderildi.
Törene şehidin yakınları, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Pampal’ın cenazesi Yozgat’a uğurlandı

Şehit Pampal’ın cenazesi Yozgat’a uğurlandı

Şehit Pampal’ın cenazesi Yozgat’a uğurlandı

Şehit Pampal’ın cenazesi Yozgat’a uğurlandı

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