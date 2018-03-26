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Şehit Paramedik Büşra'nın ailesine Onur Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekâtı sırasında, sınırdaki görevine giderken trafik kazası sonucu şehit olan Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli paramedik Büşra Boyacı'nın (22) ailesine 'Altın Ambulans Sağlık Ödülleri' kapsamında Onur Ödülü verildi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı sırasında, sınırdaki görevine giderken trafik kazası sonucu şehit olan Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli paramedik Büşra Boyacı'nın (22) ailesine 'Altın Ambulans Sağlık Ödülleri' kapsamında Onur Ödülü verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri kapsamında, Altın Ambulans Sağlık Ödülleri için tören düzenlendi. Törende, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında geçen ay sınır bölgesinde nöbete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen paramedik Büşra Boyacı'nın babası Mehmet Boyacı'ya Onur Ödülü verildi. Baba Boyacı ödülü alırken duygusal anlar yaşandı. Şehit babası Mehmet Boyacı, "Evlat acısını burada kelimeler ile tarif edemiyorum. Bu devlet için bir kızım şehit oldu, geride 3 evladım var, devlet için onların da şehit olmasına razıyım" dedi.

KAHRAMAN POLİSİN BABASINA DA ÖDÜL

İzmir'de geçen yıl terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıyı önlerken şehit olan Şehit Polis Fethi Sekin'in (43) babası Mehmet Zeki Sekin'e de törende Onur Ödülü takdim edildi. Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Şehit babası olarak gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye'nin gururudur. Bugün sizler beni bir kahramanın babası olduğum için bu organizasyona davet ettiniz ama siz sağlık çalışanları gece gündüz ne olacağını bilmeden insanların evlerine, hayatlarına giriyorsunuz. Hayat kurtarmak için yeri geliyor hayatınızdan oluyorsunuz, asıl kahraman sizlersiniz" diye konuştu.

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