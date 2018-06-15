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Şehit Peker'in ailesine şehadet belgesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

Şehit Peker'in ailesine şehadet belgesi verildi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in şehadet belgesini ailesine verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehidin ailesini ziyaret eden Gül, Peker'e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan Mehmetçik'in asla unutulamayacağını belirten Vali Gül, ziyarette, Şehit Furkan Peker'in babası Ahmet Turan Peker ve annesi Meral Peker'e şehadet belgesini verdi.

Davut Gül, ardından şehidin eşi Özge Peker'i evinde ziyaret ederek, şehadet belgesini takdim etti.

Belge takdiminde 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan da hazır bulundu.

- Huzurevi ve sevgi evlerini de ziyaret etti

Vali Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi, sevgi evleri ve gazi ailelerini de ziyaret etti.

Van'da 1994 yılında yaşanan kazada yaralanarak gazi olan Adem Aslan'ı evinde ziyaret eden Gül ve beraberindekiler, Aslan ailesi ile bayramlaştı.

Ardından İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin sakinleriyle de bayramlaşan ve bir süre sohbet eden Davut Gül, son olarak sevgi evlerine geçerek burada kalan çocukların da bayramını kutladı.

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