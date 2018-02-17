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Şehit Pilot Üsteğmen Gökdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

İzmir'de düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nadir, oyuncak arabasını elinden hiç düşürmedi. 2 yaşındaki Şevval ise olan bitenden habersiz meraklı gözlerle etrafı seyretti

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Evli ve 2 çocuk babası şehit Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından namazın kılınacağı alana taşındı. Öğle namazına mtüteakip kılınan cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Ahmet Gökdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar teselli etti.

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DHA'nın haberine göre; bir yakını Gökdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken, şehidin annesi Badeser ve eşi Sevil Gökdoğan ise törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı.

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Babasının cenaze törenine katılan ve elinden oyuncak arabasını düşürmeyen 4 yaşındaki Ahmet Nadir ile bir yakınının kucağında duran şehidin 2 yaşındaki kızı Şevval'in olan bitenden habersiz meraklı gözlerle bakışları yürekleri dağladı.

Şehidin cenazesi Kızılcahamam ilçesinde İğdir Köyü Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

DHA

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