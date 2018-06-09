Şehit Piyade Er Yatkın son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20), memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yatkın'ın naaşı, Bingöl'deki törenin ardından askeri uçakla Kastamonu'ya, buradan da helikopterle Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyü Soğuksu Mahallesi'ne getirildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, helikopterde şehidin babası Ahmet Yatkın'a eşlik etti.

Şehit Yatkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında helikopterden alınarak cenaze aracına konuldu.

Cenaze aracıyla Cide ilçesi Çayyaka köyüne götürülen Yatkın'ın naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından tekrar Toygarlı köyü Soğuksu Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle meydanında hazırlanan alana konulan şehidin tabutuna sarılan kardeşi Erdem Yatkın, yanındaki Türk bayrağını tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Yatkın'ın cenazesi, Çayyaka köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Işık, şehidin babası ve yakınlarını teselli etti.

Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Yatkın'ın 3,5 aylık asker olduğu ve iki kardeşi bulunduğu öğrenildi.

